Eventi e scadenze del 5 giugno 2025

Giovedì 05/06/2025

(Teleborsa) -- Castel Capuano, Napoli - L'Italia ospiterà rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri dell'UNESCO durante l'evento organizzato dal MAECI e dal Ministero della Cultura. Interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la Direttrice Generale UNESCO, Audrey Azoulay.- Camera dei Deputati - Apertura della conferenza con il messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, seguita dagli interventi di Pia Kauma, Nicola Molteni ed Eugenio Zoffili. L'evento, organizzato dalla Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare OSCE, comprende anche il 4° Forum interparlamentare delle Delegazioni dell'Europa sudorientale e la Riunione del Comitato ad hoc per il contrasto al terrorismo, focalizzata sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata- Lussemburgo - I ministri dell'UE discuteranno sui Regolamenti sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo e presenteranno la recente proposta di revisione del "pacchetto controlli tecnici"- Mercati di Traiano, Roma - VI edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society al quale parteciperanno, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin, Foti, Urso e Santanchè, il Vicepresidente della Camera, Rampelli, il Presidente RayBan e Chief Strategy Officer di Essilor Luxottica, Leonardo Maria del Vecchio, il Fondatore e Presidente del Gruppo OTB, Renzo Rosso ela Presidente Sustainable Fashion Innovation Society, Valeria Mangani- Conti finanziari09:30 -- Brescia - Il Forum, organizzato dal MAECI con con Confindustria e presieduto da Antonio Tajani e Piyush Goyal, riunirà imprese e istituzioni italiane e indiane per consolidare la cooperazione economico-commerciale tra i due Paesi. L'incontro segue il Forum imprenditoriale scientifico e tecnologico tenutosi ad aprile a New Delhi e punta a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali10:30 -- Conferenza stampa virtuale di Carmignac, durante cui sarà presentato l'outlook per il secondo semestre 2025. L'appuntamento vedrà gli interventi di Raphael Gallardo, Chief Economist, per l'analisi dello scenario macro e delle tendenze di mercato e Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti, per la presentazione della strategia d'investimento di Carmignac per il secondo semestre 2025.11:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo11:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e una rappresentanza di Carabinieri, in occasione del 211° anniversario della costituzione dell'Arma12:00 -- Terrazza Palestro, Milano - Presentazione ufficiale del 33° Forum di Scenari Immobiliari "A new era" che si terrà il 19 e 20 settembre prossimi a Rapallo. Mario Breglia, Presidente e Fondatore di Scenari Immobiliari, illustrerà il programma del convegno e i principali trend che verranno approfonditi14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:00 -- Palazzo Brancaccio, Roma - Evento promosso dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro per una giornata di incontri e approfondimenti su politica estera, difesa, energia, infrastrutture, digitale e Made in Italy con, tra gli altri, la Premier Giorgia Meloni, i ministri Salvini, Tajani, Crosetto, Urso e Pichetto Fratin, Roberto Alesse (Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Pasquale Frega (Presidente e AD Philip Morris Italia), Roberto Tasca (Presidente A2A),Stefano Antonio Donnarumma (AD e DG Gruppo FS), Federico Vecchioni (CEO BF Spa) e Benedetto Levi (AD Iliad)18:00 -- Palazzo Brancaccio - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla seconda edizione de "Il giorno de La Verità", evento organizzato dal quotidiano La Verità diretto da Maurizio Belpietro in cui si affrontano temi di economia, politica e geopolitica19:15 -- Roma, Villa Borghese - Celebrazione del 211° annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Sarà presente il ministro Giancarlo Giorgetti- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- Assemblea: Prima convocazione per approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Printing al 31 dicembre 2024 e nomina del Collegio Sindacale- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo