LIFTT, nuova fase a 5 anni dalla nascita: diventa venture capital multi-verticale

(Teleborsa) -, società italiana di venture capital specializzata in investimenti deep-tech,, focalizzando risorse e competenze su: Infrastructure for data revolution, Human Health & Aging, Critical Resources e Energy Security & Industrial Automation. Si tratta di un salto di visione che apre nuove prospettive alla società e che arriva a cinque anni dall'inizio della sua piena operatività, si legge in una nota.Il reenginering multi-verticale - chedi interesse - punta a creare una massa critica di competenze, risorse ed investimenti e a determinare una maggiore proattività nella gestione del portfolio.Dall'inizio della sua operatività a inizio 2020, LIFTT ha raccolto complessivamente 110 milioni di euro da 215 tra investitori istituzionali (tra cui Azimut e le Fondazioni LINKS, Compagnia di San Paolo e CRT) e individuali, per un ammontare complessivo di investimenti pari a 78 milioni. Alla data odierna, può vantare, a cui va aggiunta l'Exit da Evergreen Theragnostics scaleup statunitense che sviluppa soluzioni terapeutiche per pazienti oncologici mediante radiofarmaci, avvenuta a gennaio 2025.