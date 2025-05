Metriks AI: la tech company "giovane" focalizzata sulle PMI

Metriks AI

(Teleborsa) -è una Società Benefit italiana che opera nel settore dell', dellae della, con un focus particolare sulle. Nata nel 2021, l'azienda è cresciuta molto velocemente grazie ad una efficace strategia di M&A, raggiungendo la. Le aziende acquisite da Metriks durante il suo percorso sono(società di advisory in consulenza finanziaria d'impresa,ESG e corporate finance),(Specializzata Augmented Analytics),(startup focalizzata sull'IoT e la raccolta dati da macchinari e processi industriali) e(provider di soluzioni informatiche e gestione IT)."Abbiamo: in poco più di tre mesi di lavoro di squadra siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato, quotandoci sul mercato EGM di Borsa Italiana con sole 48 ore di ritardo rispetto alla data inizialmente ipotizzata, un risultato del quale siamo particolarmente fieri", ha commentato, CEO di Metriks, in occasione del primo giorno di quotazione."Il successo di Metriks è proprio legato all’, allae alla, che ci hanno consentito di arrivare a questo giorno storico. Il percorso fatto non è stato privo di sfide e momenti di difficoltà, ma oggi ne siamo orgogliosi. Metriks è nata a fine 2021 come startup, con un. In pochissimo tempo, Metriks è cresciuta passo a passo, attraverso acquisizioni e operazioni straordinarie. Abbiamo creato un vero team che ha creduto in questo percorso, un’azienda che è ora organizzata e strutturata al meglio per. Vogliamo agire come one stop shop per le piccole e medie imprese italiane, che sono oltre 6 milioni in tutta Italia, con una logica integrata basata sui dati e sfruttando le potenzialità dell’intelligenze artificiale, per rispondere alle loro esigenze di digitalizzazione"."La quotazione è anche un modo per, sulle quali stiamo già lavorando e cogliere nuove opportunità", ha sottolineatoche ha avuto un ruolo chiave anche nella società acquisita "Rewind", poi integrata in Metriks.