Consap, assemblea approva Bilancio 2024 e destina 50% utile a rafforzamento patrimoniale

(Teleborsa) -riunitasi in data 4 giugno in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024., azionista unico della partecipata statale, il Presidente, l’Amministratore Delegato, i consiglieri, Francesca Ceruti, Silvia Triggiani e Antonio Zennaro, oltre ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente Angela Affinito, ed i sindaci effettivi Giovanni De Summa e Silvio Salini, e il Consigliere delegato della Corte dei Conti, Raimondo Nocerino.Il Ministero dell'Economia e delle finanze, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, haL’Assemblea, inoltre, a differenza degli anni passati e su proposta del Consiglio di Amministrazione di Consap, ha deliberato diun importo pari alnetto del 2024 per rafforzare il patrimonio di Consap.è stato attribuitoTenuto conto deldella Società, basato sull’ed a sostegno del sistema economico,senza alcun compenso per i servizi resi (c.d.), il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento fissati dal MEF è stato accolto con orgoglio e soddisfazione dal management."Il 2024 ha rappresentato un anno cruciale nel percorso di consolidamento del ruolo di Consap quale soggetto attuatore di politiche pubbliche ispirate ai principi di legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa e il fatto che l’Azionista abbia destinato a Consap il 50% dell’utile ne è un chiaro riconoscimento", ha affermato l’Amministratore Delegato, sottolineando che il processo di efficientamento in corso".Ilsi è soffermato "sull’impegno costante" svolto da Consap e sul suo ""ruolo sociale". "Siamo un’azienda che, oltre a svolgere in maniera seria, professionale e tempestiva i compiti che le vengono affidati dalle pubbliche amministrazioni, - ha spiegato - nel corso degli ultimi anni è diventata sempre più propositiva, dimostrando di essere in grado di intercettare i bisogni e le esigenze dei cittadini e di proporre alle Istituzioni le soluzioni da adottar".