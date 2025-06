Usa semplificherà, norme su guida autonoma, Tesla corre a Wall Street

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'è pronta a semplificare la procedura di esenzione per le case automobilistiche che vogliono introdurre auto a. La notizia ha dato una spinta al titolo Tesla, con le azioni che sono salite fino al +2,6%La(NHTSA) ha infatti annunciato in una lettera pubblicata sul suo sito web che semplificherà la procedura di esenzione, che in questo momento comporta tempi di elaborazione molto lunghi. Il consulente legale capo della NHTSA, Peter Simshauser, ha dichiarato che l'agenzia "prevede di raggiungere decisioni sulla maggior parte delle richieste di esenzione entro pochi mesi, anziché anni".