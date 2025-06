Commissione emetterà 70 miliardi di euro di bond UE nella seconda metà del 2025

(Teleborsa) - Laha annunciato l'intenzione di emetteredel 2025. L'emissione prevista si aggiunge agli 86 miliardi di euro raccolti nella prima metà dell'anno, in linea con l'emissione prevista per l'intero 2025, pari a circa 160 miliardi di euro.L'emissione finanzierà gli erogazioni per NextGenerationEU e altri programmi strategici come lo Facility per l'Ucraina, la Facility per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali e i prestiti di assistenza macrofinanziaria ai paesi limitrofi. In linea con la prassi consolidata, la Commissione effettuerà queste emissioni secondo il suo, utilizzando piani di finanziamento semestrali per comunicare i volumi di emissione target in base all'evoluzione del fabbisogno finanziario.La Commissione continuerà a emettereper finanziare la componente green del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF). Ad oggi, sono stati raccolti 75 miliardi di euro con le obbligazioni verdi NextGenerationEU. Ulteriori emissioni di bond green NextGenerationEU dipenderanno dalla notifica e dalla convalida da parte degli Stati membri di spese aggiuntive rilevanti per il clima, in linea con il quadro normativo per i bond green NextGenerationEU.Sulla base dei bond UE e dei bond green NextGenerationEU raccolte dalla metà del 2021, la Commissione haagli Stati membri dell'UE nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Fino a 74 miliardi di euro sono stati stanziati per altri programmi dell'UE che beneficiano dei finanziamenti NextGenerationEU. Dal suo lancio, sono stati erogati all'Ucraina oltre 16 miliardi di euro nell'ambito della Facility per l'Ucraina, che finanzierà prestiti fino a 33 miliardi di euro tra il 2024 e il 2027. Questo integra il sostegno di 18 miliardi di euro previsto dall'Assistenza Macrofinanziaria nel 2023. Inoltre, sono stati recentemente erogati all'Ucraina 7 miliardi di euro nell'ambito del nuovo prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria dell'UE di 18 miliardi di euro, che sarà rimborsato con i proventi derivanti da attività statali russe immobilizzate nell'ambito dell'iniziativa di prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie (ERA) guidata dal G7.