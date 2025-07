EGM, liquidità al palo nel primo semestre. Saldo negativo tra ingressi e uscite

Health Italia

(Teleborsa) - Nel, laha registrato(EGM). Per quanto riguarda le IPO in Italia, la debole prima metà dell'anno fa seguito a un 2024 deludente, uno dei peggiori degli ultimi anni. Gli elevati tassi di interesse, i bassi livelli di liquidità e le avverse condizioni geopolitiche e macroeconomiche globali continuano a ostacolare i processi di quotazione. Lo si legge nel consuetosul primo semestre dell'EGM, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Viene evidenziato che, nel 2025,alle IPO in Italia, come i) il Fondo di Fondi promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, ii) "Quota Lombardia", ovvero un bonus IPO dedicato alle società con sede legale o operativa in Lombardia e concesso dalla Regione dal 2025 al 2027, iii) l'estensione del credito d'imposta sul 50% dei costi di quotazione fino al 2027 a livello nazionale, e iv) la recente introduzione di "Quota Liguria", un'iniziativa simile a "Quota Lombardia" dedicata all'IPO di società con sede nella regione Liguria.Nel primo semestre del 2025, l'indice FTSE MIB ha registrato una buona performance, con un rialzo del 16,4%, principalmente grazie al settore finanziario, seguito dal FTSE Italia STAR (+4,3%) e dal(+3,7%).Al 30 giugno 2025, ladi mercato totale di Euronext Growth Milan era di circa 8,6 miliardi di euro, composta da 205 società, 15 delle quali nel segmento professionale di EGM.Sono state quotate 6 nuove società (8 nel primo semestre del 2024), con unadi 20,6 milioni di euro (80,8 milioni di euro nel primo semestre del 2024), con una raccolta media di 4,1 milioni di euro (vs 10,1 milioni di euro), una raccolta mediana di 4,3 milioni di euro (vs 2,7 milioni di euro), una capitalizzazione di mercato media in IPO di 31 milioni di euro (vs 55,2 milioni di euro) e una capitalizzazione di mercato mediana in IPO di 20 milioni di euro (vs 20,2 milioni di euro).In termini di numero di società, isono Industriali (26%), Beni di Consumo Discrezionali (24%) e Tecnologia (16%). In termini di capitalizzazione, i settori principali sono Industriali (35%), Beni di Consumo Discrezionali (19%) e Tecnologia (14%).La capitalizzazione di Euronext Growth Milano è molto diversificata: laè rispettivamente di 42,0 milioni di euro e 17,8 milioni di euro. Circa l'80% delle società ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di euro e solo il 6% supera i 150 milioni di euro.Considerando le IPO, lesu Euronext Growth Milano hannoin media 7,8 milioni di euro (la mediana è di 4,8 milioni di euro): in particolare, il 53% ha raccolto meno di 5 milioni di euro e solo il 9% ha raccolto oltre 20 milioni di euro in IPO.Nel semestre ci sono stati: Friulchem ??(su richiesta della società), Shedir Pharma (OPA), Intermonte Partners SIM (OPA), NVP (OPA), Comal (OPA), G-Rent (su richiesta della società), Gibus (OPA), Prismi (emittente non conforme), Bifire (OPA), Sipario Movies (emittente non conforme), Askoll EVA (OPA).Ledi Euronext Growth Milano nel primo semestre del 2025 sono state+538,3%,+384,6% e+204,7%. Leperformance sono state(-95,1%),(-74,7%) e(-74,6%).A partire da fine 2022/inizio 2023, ladel mercato azionario è "" - fa notare CFO SIM - in particolare per le società a media/piccola capitalizzazione, a seguito della maggiore attrattività del mercato obbligazionario rispetto a quello azionario, dovuta ai tassi di interesse più elevati rispetto agli anni precedenti. Nel primo semestre del 2025, ilmensile cumulato delle EGM è stato in linea con il trend del secondo semestre del 2024, ovvero circa 150 milioni di euro al mese in media, con un turnover medio per azienda di circa 0,8 milioni di euro. I picchi di ottobre 2024 e marzo 2025 sono stati correlati alle stagioni degli utili.Larappresenta il rapporto tra il valore totale scambiato delle azioni di una società e il suo valore di mercato. Nel primo semestre del 2025, la turnover velocity calcolata su base mensile ha oscillato tra l'1,6% di aprile e il 2,5% di marzo, in conseguenza dell'aumento del turnover mensile cumulato. In media, la turnover velocity mensile è stata dell'1,9%, inferiore al 2,5% registrato nel primo semestre del 2024 e al 2,2% registrato nel 2024. Per quanto riguarda il dato cumulato, alla fine del primo semestre del 2025 ha raggiunto l'11,7%, rispetto al 15,2% di fine giugno 2024.