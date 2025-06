ESPE, due nuove commesse da primario IPP italiano per 4,4 milioni

ESPE

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha sottoscritto due nuovi contratti con unprimario(IPP) italiano per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, per una potenza complessiva di circae un controvalore complessivo pari a circa. Il completamento delle installazioni è previsto entro la fine dell'esercizio 2025.Entrambi gli impianti saranno realizzati ine saranno dotati di(tracker), volta a ottimizzare la produzione energetica. Il primo impianto, con una potenza di picco pari a 3,5 MWp, verrà realizzato su una superficie di circa 4,6 ettari, per un valore complessivo di 2,3 milioni. Il secondo impianto, di potenza pari a 3,6 MWp, interesserà un'area di circa 4,8 ettari, con un importo contrattuale pari a Euro 2,1 milioni.Le duesi inseriscono in un rapporto di collaborazione già consolidato con il committente e rappresentano un ulteriore passo nel rafforzamento del posizionamento di ESPE nel segmento utility scale."L'aggiudicazione di queste due nuove commesse rappresenta un'ulteriore testimonianza della solidità del rapporto costruito nel tempo con un cliente con cui condividiamo visione industriale e continuità operativa. La realizzazione dei nuovi impianti a terra si inserisce in una strategia di posizionamento che sostiene concretamente la traiettoria di crescita del Gruppo Espe, in linea con gli obiettivi delineati", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE.Alla data odierna, ilcomplessivo del Gruppo ESPE ammonta a circa 109,3 milioni, di cui circa il 97% riconducibile al settore fotovoltaico. L'attuale portafoglio ordini si esplica entro l'anno 2026.