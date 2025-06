Il 18° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia colpisce petrolio e banche

Energia. Per quando concerne l'energia, l'UE propone un divieto di transito per i due gasdotti Nord Stream e l'abbassamento del tetto massimo del prezzo del petrolio da 60 a 45 dollari al barile. Introdotto anche un divieto all'importazione di prodotti raffinati a base di petrolio greggio russo per evitare che questo "raggiunga l'UE dalla porta di servizio". E, per far rispettare meglio il tetto massimo, oltre alle 342 petroliere già sotto tiro, vengono aggiunte altre 77 navi che fanno parte della flotta ombra russa. "Queste navi rappresentano un mezzo per eludere le sanzioni", spiega la Presidente. Banche. Il secondo punto del pacchetto "prende di mira il settore bancario russo, limitandone la capacità di raccogliere fondi e di effettuare transazioni". La proposta è quella di trasformare l'attuale divieto di utilizzare il sistema internazionale SWIFT in un divieto totale da applicare ad altre 22 banche russe. In aggiunta, è previsto un divieto di transazione per gli operatori finanziari di paesi terzi che finanziano gli scambi commerciali con la Russia, eludendo le sanzioni, e sanzioni a carico del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti. Divieto export. Il terzo punto riguarda ulteriori divieti all'esportazione per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro. Questo divieto priva l'economia russa di tecnologie e beni industriali essenziali, prendendo di mira macchinari, metalli, materie plastiche e prodotti chimici. Limitata anche l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, utilizzati per la produzione di droni, missili e altri armamenti. Sanzioni per altre 22 società. L'UE amplia la portata del divieto di transazione già esistente, aggiungendo un elenco di altre 22 società russe e straniere che forniscono supporto diretto o indiretto al complesso militare e industriale russo.

Brent

WTI

(Teleborsa) -, "l'obiettivo della Russia non è la pace, ma imporre il potere della forza. Pertanto,". Con queste parole laha annunciato il, che colpiscono prevalentemente il settore petrolifero e le banche, che gestiscono le entrate della vendita di petrolio e gas. Un pacchetto di sanzioni che la UE si prepara a portare, che si terrà la prossima settimana (16-17 giugno 2025)."Il nostro messaggio è molto chiaro: questa guerra deve finire. Abbiamo bisogno di un vero cessate il fuoco e la Russia deve presentarsi al tavolo dei negoziati con una proposta seria", ha aggiunto von der Leyen, presentando le "sanzioni severe" predisposte contro Mosca. Sanzioni che avranno un impatto sul mercato petrolifero che dipende anche dal supporto offerto dagli Stati Uniti."Stiamo prendendo di mira due settori: il settore energetico russo e il settore bancario russo. Stiamo ampliando i divieti e i controlli sulle esportazioni e rafforzando le misure antielusione", ha spiegato la residente, illustrando i dettagli del 18° pacchetto:Gli effetti sul mercato petrolifero potrebbero essere di duplice natura. Tuttodaranno all'iniziativa europea e dalla capacità di convincere il mercato che la Russia è veramente isolata. Dall'introduzione delnel 2023 - sottolinea von der Leyen - ied oggi quotano poco oltre tale livello sulle piazze internazionali. Vero è che lo strappo al ribasso è stato favorito dalla strategia dell'Opec, che ha alzato le quote produttive per "punire" i membri "non conformi" alla politica del cartello.La strategia UE è però fortemente dipendente dal sostegno degli Stati uniti. Un atteggiamento contrario degli USA potrebbe infatti rendere vani gli sforzi della UE. Ma d'altro canto, la posizione ambigua di Putin rispetto al cessate il fuoco, potrebbe convincere Trump ad offrire il suo supporto, rafforzando gli effetti delle sanzioni europee.Glidi greggio sarebbero, ma la convinzione che Russia è isolata potrebbe in seguito stimolare laamericano, facendointernazionali nel lungo periodo. Un tempo sufficiente a convincere Mosca alla resa.è stata profondamente: 210 miliardi di euro di riserve della Banca Centrale Russa sono immobilizzate; le entrate russe da petrolio e gas sono diminuite di quasi l'80% rispetto a prima della guerra; il deficit è alle stelle; i tassi di interesse sono proibitivi; l'inflazione cresce di oltre il 10%; il prezzo delle importazioni di tecnologie e beni essenziali è sei volte superiore a quello prebellico.Le quotazioni del petrolio sui mercati internazionali si confermano, favoriti anche dalladi abbassare il prezzo per costringere i membri più fragili ad aderire alla politica del cartello.Il future in consegna agosto sulscambia a 66,75 dollari al barile, poco variato rispetto alla vigilia, mantenendo un calo da inizio anno superiore al 10%. Il contratto sulin consegna luglio scambia a 64,90 dollari al barile, anch'esso in lievissimo ribasso, portando la differenza da inizio anno a quasi -9%.