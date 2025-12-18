Banca di Russia chiederà alle banche europee risarcimento danni per blocco e utilizzo illegali dei suoi beni

(Teleborsa) - La Banca di Russia ha annunciato che chiederà un risarcimento dei danni causati dalle azioni illegali delle banche europee."Alla luce dei continui tentativi da parte delle autorità dell'Unione Europea (UE) di sequestrare e utilizzare illegalmente i beni della Banca di Russia detenuti presso istituti finanziari dell'UE, senza il suo consenso, anche imponendo un congelamento a tempo indeterminato dei suoi beni, la Banca di Russia, in conformità con la sua posizione ufficiale precedentemente dichiarata sulla tutela dei propri interessi, annuncia che chiederà alle banche europee un risarcimento danni presso un tribunale arbitrale russo per il blocco e l'utilizzo illegali dei suoi beni, per un importo pari ai beni illecitamente trattenuti e al mancato guadagno". Si legge in un comunicato della Banca di Russia.La stessa ha inoltre ricordato di avere già "intentato una causa contro Euroclear presso il Tribunale Arbitrale della Città di Mosca".