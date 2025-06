Svezia, la banca centrale taglia i tassi al 2%

(Teleborsa) - La ripresa economica iniziata lo scorso anno ha perso slancio e si prevede che l'inflazione sarà leggermente inferiore rispetto alle previsioni precedenti. E' quanto afferma il Consiglio direttivo dellache ha pertanto deciso di ridurre il tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali, portandolo al 2%. Si tratta di una decisione attesa dagli analisti.Il board avverte che la previsione relativa al tasso di riferimento comporta una certa probabilità di un ulteriore taglio del costo del denaro, quest'anno e sottolinea che il tasso di interesse più basso stabilizzerà l'inflazione al livello obiettivo e contribuirà a rafforzare l'attività economica.La banca centrale cita ie gli annunci suiche continuano a influenzare gli sviluppi all'estero. "Sebbene i mercati finanziari abbiano recentemente registrato una variazione leggermente inferiore e si prevede che i dazi sulle importazioni saranno inferiori a quanto annunciato all'inizio di aprile, la crescita sarà ostacolata nel breve termine", avverte la Riksbank. "Vi è ancora una notevole incertezza sugli sviluppi futuri, non da ultimo a causa dell'escalation del conflitto in Medio Oriente".In Svezia, si legge nella nota che accompagna la decisione, "vi sono condizioni favorevoli per un rafforzamento dell'attività economica futura, in parte grazie all'delle famiglie". Tuttavia, "del previsto. Nuove informazioni mostrano che la crescita dell'economia svedese è debole, mentre. Si prevede che la notevole incertezza ostacolerà anche la ripresa nel breve termine".