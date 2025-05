ICE-Kazakh Invest, Protocollo d’Intesa per rafforzare investimenti e opportunità commerciali tra Italia e Kazakistan

(Teleborsa) -, l’Agenzia nazionale per gli investimenti del, hanno firmato oggi ad Astana unvolto a rafforzare la cooperazione economica e a facilitare nuovi investimenti e scambi commerciali tra i due Paesi.Sottoscritto dai presidenti(ICE) e(Kazakh Invest) presso il Palazzo Presidenziale Ak Orda, l’accordo – della durata di due anni – mira a creare un quadro stabile di collaborazione tra le due agenzie per favorire partnership, progetti congiunti e nuove opportunità commerciali per le imprese italiane e kazake.Tra le: supporto agli operatori economici, promozione di incontri tra aziende, accesso a dati strategici, diffusione di informazioni su incentivi pubblici e identificazione di aree adatte agli investimenti.“Il Kazakistan è un mercato strategico con forti potenzialità inesplorate – ha dichiarato–. Questo accordo rafforza la posizione dell’Italia come partner economico privilegiato, offrendo alle nostre imprese una piattaforma concreta per crescere, innovare, creare nuovi scambi commerciali e consolidare la loro presenza in Asia centrale. Nel 2024, l’export italiano verso il Kazakistan ha superato 1,17 miliardi di euro (+10,9% vs 2023), con macchinari, moda e apparecchiature elettriche tra i settori trainanti. In forte crescita anche arredamento, agroalimentare e cosmetica. ICE continuerà a sostenere la proiezione internazionale delle imprese italiane, attraverso fiere, missioni nel paese e incoming di imprenditori del paese in italia e azioni mirate nei comparti a più alto potenziale".