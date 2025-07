Affitti in Italia in crescita record: +4,6% nel secondo trimestre 2025

(Teleborsa) - Continua a salire il costo degli affitti in Italia. Nel secondo trimestre del 2025,, il livello più alto mai registrato da idealista da quando ha iniziato a monitorare il mercato nel 2012. Su base annua, la crescita è del 5,5%, secondoportale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia.Secondo"L’andamento attuale dei canoni di locazione riflette un cambiamento strutturale del mercato: le locazioni transitorie costituiscono ormai circa il 25% dell’offerta complessiva, riducendo la disponibilità dei contratti tradizionali (4+4) e incidendo in modo rilevante sui prezzi, ulteriormente spinti dalla stagionalità".Analizzando l’andamento nei capoluoghi, la. Gli incrementi più marcati si sono registrati aCatanzaro (8,3%), Agrigento (8,6%), Udine (7,9%), Frosinone (7,5%) e Salerno (7,2%). Anche in molte altre città – 51 in tutto - i prezzi sono cresciuti, mentre nei principali mercati si osserva un andamento più contrastato: Palermo segna un 5,9%, Firenze 3,9% e Milano cresce appena dello 0,3%. Roma invece registra un calo dello 0,8%, Torino dell’1,4% e Napoli dell’1,5%.Le flessioni più consistenti si osservano aGli altri cali vanno dal 5,7% di Trieste alle variazioni minime (-0,1%) di Genova, Lecco, Bolzano e Bergamo. Milano si conferma comunque la città più cara con un canone medio di 23,7 euro al metro quadro, seguita da Firenze (22,4 euro/m²), Venezia (21,4 euro/m²) e Roma (18,4 euro/m²). I capoluoghi più economiche restano Caltanissetta (4,7 euro/m²), Reggio Calabria e Vibo Valentia (5,4 euro/m²).Nel secondo trimestre dell’anno, oltre il 75% delle province italiane ha registrato un aumento dei canoni di locazione. Le province a bassa densità abitativa e con una forte vocazione turistica risultano particolarmente esposte alla volatilità dei prezzi. In queste aree,, dalla domanda legata al turismo e dalla crescente attrattività per forme di lavoro temporaneo e flessibile.Al contrario, nelle province delle principali aree urbane i prezzi mostrano una maggiore stabilità. Lo confermano i dati delle città metropolitane:, seguita da Napoli (2,1%) e Milano, più stabile, con un +0,4%. Si segnalano invece lievi flessioni a Bologna (-0,5%) e Torino (-1,5%).Le variazioni più marcate si riscontrano in alcuni mercati provinciali di dimensioni più contenute quali Gorizia (46,3%), Vibo Valentia (40,4%), Ravenna (29,9%), Crotone (27,1%) e Grosseto (21,6%). Incrementi a doppia cifra in altre 11 province, con variazioni comprese tra l’11,1% di Teramo e il 18,5% di Latina. Sul fronte opposto, tra le 25 province in calo, spicca Rimini, dove i canoni flettono del 21,4%, seguita da Pordenone (-15,8%) e Rovigo (-12,1%).A livello regionale,Gli incrementi più marcati si osservano in Valle d’Aosta (14,9%) e in Calabria (14,5%), ma risultano superiori alla media nazionale anche in Liguria (8,3%), Basilicata (8,2%), Marche e Trentino-Alto Adige (entrambe 6,8%), Alto Adige (6,2%) e Toscana (4,6%).In termini di prezzi,, con una media di 22,8 euro/m², seguita da Lombardia (19,9 euro/m²) e Toscana (18,8 euro/m²). Al di sopra della media nazionale si collocano anche Lazio (15,9 euro/m²) e Trentino-Alto Adige (15,8 euro/m²). Le regioni più economiche restano il Molise (6,9 euro/m²) e la Basilicata (7,5 euro/m²).