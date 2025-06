Protezione dati, accordo Consiglio-Parlamento UE per migliorare applicazione GDPR

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla presidenza polacca, e il Parlamento europeo hanno raggiunto unsu una nuova legge cheper la protezione dei dati nell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati () nei casi transfrontalieri."L'obiettivo èGDPR presentati da cittadini o organizzazioni", ha commentato Krzysztof Gawkowski, Vice Primo Ministro, Ministro per gli Affari Digitali.I colegislatori europei hanno concordato norme che semplificheranno le procedure amministrative relative, ad esempio, ai diritti dei reclamanti o all'ammissibilità dei casi, rendendo così più efficiente l'applicazione del GDPR,Tra le altre cose, le nuove norme introducono. I colegislatori hanno concordato un termine complessivo per l'indagine di 15 mesi, prorogabile di 12 mesi per i casi più complessi. Nel caso di una procedura di cooperazione semplice tra autorità nazionali per la protezione dei dati, l'indagine dovrebbe concludersi entro 12 mesi.L'accordo provvisorio raggiunto oggi. Le nuove norme entreranno in vigore dopo l'adozione definitiva da parte di entrambe le istituzioni.