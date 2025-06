Intermarine (Gruppo IMMSI): firmato con Navarm accordo quadro da 60 milioni di euro

IMMSI – IMS.MI

(Teleborsa) -(Gruppo industriale) – leader globale nella progettazione e costruzione di Unità Cacciamine in materiale composito – e(Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Navali) hanno stipulato undel valore diper assicurare il mantenimento delle capacità operative della flotta Cacciamine della Marina Militare.Ildeisi affianca al programma di costruzione dei Cacciamine di Nuova Generazione, che entreranno in servizio a partire dal 2029. Con il presente Accordo Quadro della durata di, Intermarine supporterà lain tutto il periodo di transizione ed evoluzione della Componente nazionale di contromisure mine, di protezione delle infrastrutture subacquee e di controllo dei fondali marini.L'Accordo Quadro sottoscritto quest’oggi con NAVARM è il risultato di un’importantetra la Marina Militare e Intermarine nata negli anni ’70 con la fornitura dei Cacciamine attualmente in servizio e rinsaldato dal nuovo contratto di fornitura degli assetti di Nuova Generazione, firmato a luglio 2024.che ha il comune obiettivo di dotare la Forza Armata ed il Paese di una componente specialistica di Cacciamine tecnologicamente all’avanguardia, con assetti efficienti e capaci di fronteggiare le sfide del futuro nella dimensione subacquea.Con il programma di mantenimento delle capacità operative, le Unità Cacciamine potranno assicurare la continuità operativa nel delicato settore delle- bonifica di aree minate e le operazioni cosiddette di seabed surveillance, per il controllo e protezione delle infrastrutture critiche subacquee (i.e. condotti oil & gas e reti marittime di dati) e la tutela dei beni culturali e dell’ambiente marino, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale, confermando non solo l’importanza del ruolo di questo tipo di unità ma anche la centralità di Intermarine quale leader globale nello sviluppo, progettazione e costruzione di Unità Navali Cacciamine caratterizzate da soluzioni tecnologiche uniche nel loro genere.