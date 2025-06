I Grandi Viaggi, downgrade a Neutral da Banca Akros con aumento target price

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Banca Akros ha aumentato aper azione (dai precedenti 2,00 euro) ilsu, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, tagliando laa "" da "Accumulate". La revisione del giudizio arriva a pochi giorni dalla precedente (da Buy ad Accumulate con aumento TP), dopo la campagna attivista e il patto parasociale sul 30% del capitale che hanno messo le ali al titolo.Gli analisti scrivono che, nel complesso, l'andamento del secondo trimestre del 2025 - i dati sono stati diffusi ieri della società - è statodel 2025. Viene ricordato che il primo semestre si riferisce tipicamente alle destinazioni montane in Italia (ad esempio, l'hotel Des Alpes a Madonna di Campiglio) e ai pacchetti per destinazioni nell'Oceano Indiano.Inoltre, ilper l'azienda a causa dell'estrema stagionalità del business (primo semestre 20% dell'esercizio) e che la stagione estiva è il driver chiave dei dati dell'esercizio.Lefornite dall'azienda sulle prenotazioni attuali sono "": prenotazioni totali +10% anno su anno, destinazioni nazionali di proprietà +7% anno su anno, destinazioni extraeuropee di proprietà +23% anno su anno, villaggi e Tour Operator commercializzati +8% anno su anno. Tuttavia, l'azienda non può escludere un rallentamento delle vendite, dato l'attuale contesto geopolitico.Alla luce del solido andamento delle prenotazioni, Banca Akros haper l'anno fiscale 2025 (+LSD per ricavi ed EBITDA).