Reverse charge: via libera definitivo, passo avanti per trasporto e logistica

(Teleborsa) -, la federazione che raccoglie all'interno del sistema confindustriale le associazioni degli operatori e dei gestori delle infrastrutture nei settori dei trasporti e della logistica, e, l’Associazione aderente a Confindustria e a Federtrasporto che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica,Con l’approvazione in via definitiva del Dl Fiscale e con la pubblicazione dei modelli di comunicazione approvati dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 30 luglio, le aziende del trasporto e della logistica potranno scegliere di applicare, con il consenso dei propri fornitori,Federtrasporto e ANITA, in questi mesi hanno, finalizzato a sottrarre terreno alle imprese che operano nell’illegalità."Il completamento dell’iter per l’applicazione della misura in materia di reverse charge costituisce non solo un importante passo verso una maggiore trasparenza del mercato, ma, contribuendo a combattere le frodi fiscali,- ha dichiarato il- vorrei ringraziare il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata sul tema"."È fondamentale – ha dichiarato il– che il Governo e il Parlamento abbiano accolto il contributo di idee e proposte di ANITA, portate avanti in questi anni nel confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Il lavoro, frutto dell’ascolto delle imprese associate, ha avuto come risultato la decisione di applicare anche nel settore del trasporto e della logisticanella concorrenza sul mercato nazionale e internazionale".