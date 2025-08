Mediobanca, CdA convoca assemblea il 21 agosto: OPS inizio settembre se voto favorevole

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato la comunicazione odierna dinella quale la Compagnia ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nelle discussioni inerenti alla partnership strategico-industriale con Mediobanca, anche tenendo conto delle Linee Guida inviate da Mediobanca nella propria proposta del 25 luglio - ivi inclusa la stabilizzazione nel lungo periodo dei rapporti commerciali attualmente esistenti con. Assicurazioni Generali si è riservata il diritto di valutare, anche alla luce delle circostanze destinate a verificarsi nelle prossime settimane, la partnership e l’Offerta nel pieno rispetto dei processi, delle procedure e della tempistica definiti dai propri organi societari.Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, in coerenza con quanto comunicato lo scorso 30 luglio, ha quindi deliberato diper il 21 agosto 2025. Inoltre, in considerazione del riscontro di Assicurazioni Generali e della presumibile tempistica per l’offerta su Banca Generali, che si prevededell’Assemblea e una volta ottenuta l’approvazione del documento di offerta da parte della Consob, il board altresì deliberato di modificare parzialmente la Condizione di Efficacia.Il Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, ritiene che "l’Offerta su Banca Generali rappresenti una significativa opportunità di crescita coerente con gli obiettivi strategici del Gruppo Mediobanca, come prospettati nel Piano “One Brand One Culture”, potendo imprimere una forte accelerazione alla trasformazione del Gruppo Mediobanca in un Wealth Manager di riferimento, distintivo per posizionamento (Private & Investment Bank, “PIB”), brand, capacità di attrarre talenti professionali e remunerare gli azionisti". La combinazione "crea un leader di mercato, secondo in Italia per totali attivi (oltre €215 miliardi di TFA) e rete distributiva (circa 3.750 professionisti), con la maggiore capacità di crescita organica (oltre €15 miliardi di NNM annue) nella fascia alta del mercato del risparmio gestito italiano.Nasce un Gruppo unico per modello di business: ad elevata generazione di capitale, con una limitata sensitivity ai tassi di interesse ed al rischio di credito, un mix di utili attraente (utile netto di €1,5 miliardi, di cui il 50% da WM, il 20% da CIB e il 30% da CF). Tali caratteristiche, spiega l'istituto di Piazzetta Cuccia nella nota, consentiranno al Gruppo Mediobanca di continuare ad offrire agli azionisti una remunerazione ai migliori livelli del mercato con basso rischio di esecuzione.Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infine, ", attraverso la partecipazione all’Assemblea del 21 agosto, valutando i benefici immediati e prospettici derivanti dal percorso di crescita avviato da Mediobanca con il Piano al 2028 e ulteriormente potenziato dalla combinazione con Banca Generali rispetto all’offerta promossa da MPS, attualmente in corso, sulla quale il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha formulato le proprie valutazioni negative rendendole note nel comunicato dell’emittente diffuso al mercato, in data 11 luglio 2025".