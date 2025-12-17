Assunzioni insegnanti, si è tenuto al MIM l'incontro sugli elenchi regionali

"Si è svolto ieri pomeriggioSi tratta di una nuova procedura di reclutamento e assunzione: questi elenchi verranno costituiti a partire dalleGli aspiranti saranno assunti in ordine cronologico in base al concorso a cui hanno partecipato e la procedura potrà essere richiesta anche per regioni diverse da quella in cui è stato sostenuto il concorso di origine". Lo ha dichiarato"Cosa chiede l’ANIEF? Innanzitutto la possibilità,. Chiediamo poie, soprattutto, ladi informazioni sui posti effettivamente disponibili nelle varie regioni, perché altrimenti si rischia l’ennesima procedura in cui i docenti devono muoversi alla cieca, senza conoscere le reali opportunità.Chiediamo inoltre che vengano integrati anche i partecipanti al concorso 510 del 2020, un concorso che prevedeva un punteggio ma non una prova orale non per responsabilità dei candidati, bensì a causa del periodo Covid. Oltre a questi, c. L’obiettivo è massimizzare le possibilità di assunzione per tutti: quindi massima trasparenza e possibilità di essere assunti anche su più regioni", conclude Rosano.