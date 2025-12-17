Assunzioni insegnanti, si è tenuto al MIM l'incontro sugli elenchi regionali

"Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro al MIM sugli elenchi regionali.
Si tratta di una nuova procedura di reclutamento e assunzione: questi elenchi verranno costituiti a partire dalle graduatorie dei concorsi ordinari dal 2020.
Gli aspiranti saranno assunti in ordine cronologico in base al concorso a cui hanno partecipato e la procedura potrà essere richiesta anche per regioni diverse da quella in cui è stato sostenuto il concorso di origine". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Cosa chiede l’ANIEF? Innanzitutto la possibilità, per chi ha diritto a partecipare per più classi di concorso o per più ordini di scuola, di presentare domanda per più regioni
. Chiediamo poi trasparenza
e, soprattutto, la disponibilità
di informazioni sui posti effettivamente disponibili nelle varie regioni, perché altrimenti si rischia l’ennesima procedura in cui i docenti devono muoversi alla cieca, senza conoscere le reali opportunità.
Chiediamo inoltre che vengano integrati anche i partecipanti al concorso 510 del 2020, un concorso che prevedeva un punteggio ma non una prova orale non per responsabilità dei candidati, bensì a causa del periodo Covid. Oltre a questi, chiediamo di includere anche i partecipanti al concorso straordinario bis
. L’obiettivo è massimizzare le possibilità di assunzione per tutti: quindi massima trasparenza e possibilità di essere assunti anche su più regioni", conclude Rosano.
"