Assunzioni insegnanti, si è tenuto al MIM l'incontro sugli elenchi regionali

"Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro al MIM sugli elenchi regionali. Si tratta di una nuova procedura di reclutamento e assunzione: questi elenchi verranno costituiti a partire dalle graduatorie dei concorsi ordinari dal 2020. Gli aspiranti saranno assunti in ordine cronologico in base al concorso a cui hanno partecipato e la procedura potrà essere richiesta anche per regioni diverse da quella in cui è stato sostenuto il concorso di origine". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Cosa chiede l’ANIEF? Innanzitutto la possibilità, per chi ha diritto a partecipare per più classi di concorso o per più ordini di scuola, di presentare domanda per più regioni. Chiediamo poi trasparenza e, soprattutto, la disponibilità di informazioni sui posti effettivamente disponibili nelle varie regioni, perché altrimenti si rischia l’ennesima procedura in cui i docenti devono muoversi alla cieca, senza conoscere le reali opportunità.

Chiediamo inoltre che vengano integrati anche i partecipanti al concorso 510 del 2020, un concorso che prevedeva un punteggio ma non una prova orale non per responsabilità dei candidati, bensì a causa del periodo Covid. Oltre a questi, chiediamo di includere anche i partecipanti al concorso straordinario bis. L’obiettivo è massimizzare le possibilità di assunzione per tutti: quindi massima trasparenza e possibilità di essere assunti anche su più regioni", conclude Rosano.

