Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Debole la giornata del 3 dicembre per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,26%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43.475. Primo supporto visto a 43.255. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 43.150.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
