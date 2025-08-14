Milano 11:10
42.519 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:10
9.162 -0,03%
Francoforte 11:10
24.246 +0,25%

PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PIL Unione Europea (QoQ) nel secondo trimestre
Unione Europea, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```