Spotify, outlook misto. Abbonati salgono a 276 milioni nel secondo trimestre

Spotify

(Teleborsa) -, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha comunicato che glisono aumentati del 12% su base annua nel secondo trimestre 2025, raggiungendo i 276 milioni. Glisono cresciuti dell'11% su base annua, raggiungendo i 696 milioni.sono aumentati del 10% su base annua, raggiungendo i 4,2 miliardi di euro. Ilè migliorato di 227 punti base su base annua, raggiungendo il 31,5%.L'di 406 milioni di euro (+53%) è stato inferiore alle previsioni a causa di 116 milioni di euro di oneri, maggiori stipendi e spese correlate e un cambiamento nel mix dei ricavi."Le persone arrivano su Spotify e ci rimangono. Grazie alla nostra continua evoluzione, creiamo sempre più valore per i quasi 700 milioni di persone che utilizzano la nostra piattaforma - ha affermatodi Spotify - Questo valore non solo avvantaggia gli utenti, ma attrae sempre più persone verso lo streaming e, di conseguenza, ha anche dato impulso al settore della musica, dei podcast e degli audiolibri".Ladi 710 milioni di utenti attivi mensili per il terzo trimestre è in linea con le stime, mentre la previsione di un aumento di 5 milioni di abbonati premium a 281 milioni è superiore alla stima di Visible Alpha di 279 milioni. Inoltre, prevede un utile operativo di 485 milioni di euro nel terzo trimestre, rispetto alla stima di 562 milioni di euro, secondo dati LSEG.