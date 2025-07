Thermo Fisher, ricavi e utili salgono più delle stime nel secondo trimestre

Thermo Fisher Scientific

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce strumenti, materiali e software per l'industria farmaceutica e biotecnologica, ha chiuso il(al 28 giugno 2025) conin cresciuta del 3% a 10,85 miliardi di dollari (rispetto alle stime degli analisti di 10,68 miliardi di dollari, secondo dati LSEG), un utile per azione (EPS) salito del 6% a 4,28 dollari e undi 5,36 dollari (superando le stime degli analisti di 5,22 dollari)."Il nostro team eccezionale continua a operare ad alti livelli, garantendo il successo dei clienti e. L'agilità della nostra organizzazione, supportata dal PPI Business System, ci ha permesso di adattarci efficacemente alle attuali condizioni di mercato, gestire attivamente la nostra base di costi e conseguire solidi risultati operativi nel secondo trimestre", ha dichiarato il"Il nostro status di partner di fiducia sta riscuotendo un forte successo tra i nostri clienti, consentendoci di continuare a incrementare la nostra quota di mercato e sottolineando la nostra capacità unica di favorire il loro successo in tutti i contesti di mercato - ha aggiunto - Abbiamo compiuto ottimi progressi a metà anno, il che ci pone in una, costruendo al contempo un futuro ancora più luminoso per la nostra azienda".