BPM adotta la piattaforma "Fideiussioni Digitali"

(Teleborsa) -annuncia il proprio ingresso nella piattaforma Fideiussioni Digitali, il primo ecosistema italiano per la gestione digitale del ciclo di vita delle garanzie fideiussorie basato su tecnologialanciato e realizzato dasocietà controllata da Cetif Advisory, spin-off del Centro di Ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo sistema consentirà all’Istituto bancario di aumentare ancora di più la sicurezza e la trasparenza delle garanzie emesse, consolidando ulteriormente il proprio percorso di innovazione.L’adozione della piattaforma, offrendo strumenti avanzati per laProgettata a partire dal 2019 per rispondere alle criticità del mercato,Tra il 2021 e il 2022, il progetto è stato ulteriormente industrializzato attraverso approfondite analisi legali, tecniche e funzionali. L’hanno portato a ulteriori sviluppi, garantendo maggiore efficienza operativa e la possibilità, da parte del cliente, di beneficiare - attraverso la messa a disposizione di questi strumenti per la verifica della veridicità della garanzia - di un 10% di sconto sulla somma garantita.La gestione del ciclo di vita delle garanzie fideiussorieLa piattaforma Fideiussioni Digitali lascia libertà al garante di scegliere le modalità di interazione con le parti coinvolte, completando in ambo i casi il ciclo di vita e rendendo partecipi garante, garantito e contraente in merito allo status della garanzia.. Entro fine mese, l’istituto bancario potrà interagire in modo diretto con tutti gli stakeholder coinvolti nel processo fideiussorio, garantendo una visione integrata, efficiente, trasparente e sicura dell’intero ciclo di vita delle garanzie.Banco BPM procederà in seguito con l’integrazione dell’intero applicativo nei propri sistemi informatici tramite protocolli API. Si tratta di una tappa strategica e di grande rilievo, che rende ilTale avanzamento rappresenta un elemento chiave per assicurare la continuità del servizio, preservando al contempo una customer experience fluida e coerente con gli standard del Gruppo."Banco BPM ha fatto- dichiara il-. L’adozione di questa nuova piattaforma è un’ulteriore dimostrazione della volontà del nostro istituto di offrire un servizio sempre più efficace, sicuro, veloce e in grado di rinnovare gli standard di mercato"."Siamo lieti di accogliere Banco BPM tra gli istituti che hanno scelto di adottare il nostro applicativo Fideiussioni Digitali – afferma-. La trasparenza e la tracciabilità delle garanzie fideiussorie rappresentano oggi un presidio imprescindibile per prevenire il rischio di frodi. Grazie alla nostra soluzione,offrendo al contempo significativi benefici anche in termini di consultazione e verifica pubblica"