Bullish alza forchetta e quantità di azioni offerte nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, piattaforma di asset digitali, haa Wall Street da 20.300.000 azioni ordinarie a 30.000.000 azioni ordinarie e haprevisto da 28,00-31,00 dollari a 32,00-33,00 dollari per azione. La società punta quindi ora a una raccolta da 900 milioni di dollari e una capitalizzazione di oltre 4,8 miliardi di dollari.Bullish intende concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 4.500.000 azioni ordinarie aggiuntive, al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione. Bullish intende utilizzare i proventi dell'offerta per scopi aziendali generali e di capitale circolante, incluso ilLe azioni di Bullish dovrebbero debuttare sulcon il simbolo "BLSH".Bullish è una piattaforma globale di asset digitali che fornisce infrastrutture di mercato e servizi informativi. Tra questi:, una borsa regolamentata e focalizzata sulle istituzioni per asset digitali spot e derivati, che integra un motore di matching centralizzato ad alte prestazioni per il limit order book con market making automatizzato per fornire liquidità profonda e prevedibile. Bullish Exchange è regolamentata in Germania, Hong Kong e Gibilterra., una raccolta di benchmark e indici proprietari e single-asset negoziabili che tracciano la performance degli asset digitali per istituzioni globali nei settori degli asset digitali e della finanza tradizionale.: un'ampia suite di dati e analisi di mercato sugli asset digitali, che fornisce approfondimenti in tempo reale su prezzi, tendenze e dinamiche di mercato. CoinDesk Insights: fornitore di media ed eventi sugli asset digitali e gestore di, una piattaforma di media digitali che offre notizie e approfondimenti sugli asset digitali, i mercati sottostanti, le politiche e la tecnologia blockchain.