BPM, Leone: ben accolta qualsiasi operazione sensata, ma valutazione non inferiore a UniCredit

(Teleborsa) - "Sarà ben accolta qualsiasi operazione strategicamente sensata, sperabilmente in accordo con il governo, ma la valutazione dinon deve essere inferiore all'offerta di, altrimenti i soci sarebbero danneggiati e il CdA andrebbe in contraddizione con le decisioni già prese". Lo ha detto all'ANSA, fondatore dell'asset manager Davide Leone & Partners, azionista significativo di Banco BPM.Oggi, dopo la fine dell'OPS di UniCredit, "il prezzo in Borsa di Banco BPM è superiore al valore dell'offerta. Il mercato, dunque, è d'accordo con la valutazione del CdA di Banco BPM, secondo cui la banca vale di più di quanto offerto di Unicredit. Questa valutazione unanime del consiglio, confermata dal mercato, è un".Leone ha evidenziato che "gli azionisti di Banco BPM hanno, valore in cui noi crediamo da tempo, quindi non si può chiedere ai soci e ai risparmiatori di Banco BPM di mettere a rischio 15,5 miliardi di euro di valore".