Trustfull, round da 6 milioni di euro guidato da Seaya Ventures

(Teleborsa) -, società italiana leader nella prevenzione delle frodi digitali, ha chiuso unguidato dal fondo spagnolo Seaya Ventures. Al round partecipano anche Elevator Ventures, che entra nel capitale della società, e United Ventures, già investitore dal 2022. Grazie a questo aumento di capitale, Trustfull punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza in Italia, Spagna e Francia, oltre ad accelerare l'espansione in nuovi mercati europei.Fondata a Milano nel 2020, Trustfull ha sviluppato una. Attraverso agenti AI, il sistema analizza in tempo reale centinaia di segnali digitali provenienti da numeri di telefono, email, indirizzi IP e siti web, valutando il rischio di utenti e aziende."Siamo entusiasti di accogliere Seaya Ventures ed Elevator Ventures come nuovi investitori, e profondamente grati a United Ventures per aver continuato a supportare il nostro percorso - ha dichiaratodi Trustfull - Questo finanziamento ci fornisce le risorse per consolidare quanto costruito finora, affrontare con determinazione la prossima fase di crescita e realizzare la nostra mission: prevenire le frodi digitali, senza compromettere l'esperienza utente"Le nuove risorse saranno destinate ae sviluppare soluzioni avanzate capaci di contrastare le frodi digitali attuali e future. Queste ultime, sempre più complesse e supportate dall'intelligenza artificiale, richiedono tecnologie innovative e adattabili, su cui Trustfull intende investire per garantire una protezione efficace e sempre all'avanguardia.