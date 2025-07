Julius Baer, AUM scende a 483 miliardi di franchi svizzeri nonostante raccolta positiva

Julius Baer

(Teleborsa) -, importante società svizzera attiva nel wealth management, ha comunicato che l'è stato di 295 milioni di CHF nel, in calo del 35% rispetto al primo semestre 2024, con un utile per azione (EPS) di CHF 1,44, influenzato dall'aumento precedentemente comunicato delle rettifiche su crediti e dall'impatto una tantum (non monetario) derivante dal completamento della vendita di Julius Baer Brasile.L'(escluse le voci relative a fusioni e acquisizioni e le perdite nette su crediti del primo semestre 2025) è stato di CHF 511 milioni, in aumento dell'11% su base annua. Ciò riflette una crescita del 5% dei ricavi sottostanti e un miglioramento del, attestatosi al 68,2% (primo semestre 2024: 71,0%), grazie alle misure di riduzione dei costi che hanno iniziato a incidere positivamente sui risultati del Gruppo, più che compensando l'impatto di un calo di 2 punti base del margine lordo sottostante (a 83 punti base).In un contesto di continua riduzione del rischio del portafoglio clienti, il Gruppo ha registrato una solida raccolta netta dipari a CHF 7,9 miliardi (3,2% annualizzato), con un aumento del 113% rispetto ai CHF 3,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli afflussi netti provenivano principalmente dadel Gruppo in Asia (in particolare Hong Kong, Singapore e India), Europa occidentale (principalmente Regno Unito e Irlanda, nonché Germania) e Medio Oriente (principalmente Emirati Arabi Uniti e Bahrein).Gliammontavano a CHF 483 miliardi al 30 giugno 2025, con un calo di CHF 15 miliardi (-3%) da inizio anno, poiché gli effetti positivi della solida raccolta netta e dell'aumento delle valutazioni dei mercati azionari globali sono stati più che compensati dall'impatto del dollaro statunitense più debole e dalla vendita e deconsolidamento di Julius Baer Brasile (AuM di CHF 8 miliardi) a marzo 2025."È, con la raccolta netta più che raddoppiata su base annua e un utile netto sottostante in crescita a due cifre, grazie alla nostra costante attenzione ai clienti e alla gestione del rischio", ha commentato il"Ora che abbiamo un chiaro programma strategico, stiamo compiendo progressi significativi nello sviluppo della crescita, implementando al contempo cambiamenti organizzativi e operativi e- ha aggiunto - Sono fiducioso che abbiamo tutti gli ingredienti per liberare il nostro pieno potenziale e raggiungere i nostri obiettivi a medio termine".