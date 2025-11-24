Julius Baer completa revisione merito creditizio e riduce posizioni nel portafoglio prestiti

Julius Baer Group

(Teleborsa) -ha dichiarato di aver registrato un accantonamento di(186 milioni di dollari) perI clienti facoltosi hanno accumulato unnei dieci mesi fino a ottobre. Si tratta di una cifra superiore a quella dello stesso periodo del 2024. Il(Assets under Management - AuM) è cresciuto del 4% nei primi dieci mesi, raggiungendo i 520 miliardi di franchi svizzeri.L'amministratore delegato Stefan Bollinger e il presidente Noel Quinn stanno cercando di riorientare la banca dopo che le perdite legate alhanno spinto il gestore patrimoniale a rinnovare il suo top management. L'autorità di regolamentazione svizzera Finma sta attualmente conducendo un'indagine sulla vicenda.La banca con sede a Zurigo ha dichiarato di averannunciata a maggio e di aver deciso di "ridurre un sottoinsieme di posizioni nel portafoglio prestiti", principalmente nel settore immobiliare residenziale e commerciale, per un importo di 700 milioni di franchi.La banca ha annunciato che, proveniente da, entrerà a far parte della banca per assumere il ruolo di Chief Compliance Officer, recentemente istituito, e diventare anche membro del consiglio di amministrazione, a fine febbraio 2026.Julius Baer ha anche annunciato la sua espansione adcon l'istituzione di un ufficio di consulenza presso ADGM, previa approvazione normativa definitiva. La nuova entità legale si rivolgerà a individui con un patrimonio netto molto elevato (UHNWI), family office e imprenditori alla ricerca di servizi di gestione patrimoniale personalizzati. L'apertura della nuova sede è prevista per dicembre 2025.