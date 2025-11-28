Milano 12:02
Risparmio gestito: ottobre piatto per i fondi aperti, +3 miliardi di euro nelle gestioni di portafoglio

(Teleborsa) - Secondo i dati preliminari dell’Ufficio Studi di Assogestioni, il mercato italiano del risparmio gestito ha archiviato il mese di ottobre con un patrimonio in aumento a 2.631 miliardi euro e una raccolta netta di +3,2 miliardi di euro.

Gli afflussi hanno interessato principalmente le gestioni istituzionali, dove sono confluiti 2,5 miliardi a ottobre. Le gestioni retail hanno attratto 590 milioni di euro, per una raccolta netta di +3,06 miliardi di euro delle gestioni di portafoglio nel complesso.

Il mese è stato poco mosso sul fronte dei fondi aperti, con un bilancio di raccolta pari a +35 milioni di euro. I prodotti obbligazionari hanno continuato ad attrarre l’interesse degli investitori, crescendo di 1,5 miliardi euro (+20,3 miliardi euro da inizio anno). Azionari e flessibili hanno registrato deflussi entrambi per -1,2 miliardi di euro.
