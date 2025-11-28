Risparmio gestito: ottobre piatto per i fondi aperti, +3 miliardi di euro nelle gestioni di portafoglio

(Teleborsa) - Secondo i dati preliminari dell’Ufficio Studi di Assogestioni
, il mercato italiano del risparmio gestito
ha archiviato il mese di ottobre
con un patrimonio
in aumento a 2.631 miliardi euro
e una raccolta netta
di +3,2 miliardi di euro
.
Gli afflussi
hanno interessato principalmente le gestioni istituzionali
, dove sono confluiti 2,5 miliardi a ottobre. Le gestioni retail
hanno attratto 590 milioni di euro, per una raccolta netta di +3,06 miliardi di euro delle gestioni di portafoglio nel complesso.
Il mese è stato poco mosso sul fronte dei fondi aperti
, con un bilancio di raccolta pari a +35 milioni di euro. I prodotti obbligazionari
hanno continuato ad attrarre l’interesse degli investitori, crescendo di 1,5 miliardi euro (+20,3 miliardi euro da inizio anno). Azionari e flessibili hanno registrato deflussi entrambi per -1,2 miliardi di euro.