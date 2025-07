BCE, Lagarde: non è possibile prevedere percorso dei tassi nelle circostanze attuali

(Teleborsa) - È corretto descrivere i tassi come "in sospeso" e che la. Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea, nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di Francoforte di lasciare invariato il tasso di interesse principale al 2%, in linea con le attese, aggiungendo che "la giuria è ancora indecisa" sulla rapidità con cui l'incertezza si dissolverà."Siamo in una buona posizione, siamoche si svilupperanno nel corso dei prossimi mesi - ha aggiunto - E mi riferisco in particolare, ma non solo, al rischio legato ai dazi. Ma si possono includere anche i rischi geopolitici, si può includere una vasta incertezza che potrebbe in parte dissiparsi grazie a qualsiasi certezza temporale che riceveremo sui dazi"."Quindi siamo ben posizionati - ha ribadito - Abbiamoe che ci ha portato a passare da 400 a 200 punti base con otto tagli nel giro di nove mesi."Quindi ora siamo in una buona posizione per mantenere la posizione e per- ha detto Lagarde - E avremo una nuova proiezione a settembre e in seguito, riesaminiamo le proiezioni a ogni riunione di politica monetaria, le pubblichiamo trimestralmente ma lo facciamo regolarmente, e continueremo a farlo a settembre, ottobre, dicembre e così via"."Sulla base di questo lavoro, il Consiglio direttivo deciderà qual è l'orientamento di politica monetaria appropriato - ha aggiunto - Quindi non posso dirvi molto di più, perché è stato ripetuto due volte nella dichiarazione di politica monetaria, ho cercato di evitare di ripeterlo troppo, ma la nostra determinazione collettiva è al primo posto mantenere l'obiettivo di medio termine del 2%, numero due operare riunione per riunione, numero tre essere dipendenti dai dati - e ce ne saranno in abbondanza nei prossimi mesi-, e"."Alcuni lo gradirebbero, capisco che i mercati vorrebbero che conoscere maggiori anticipazioni su questo possibile percorso dei tassi. No., ma come ho detto siamo ben posizionati per aspettare e vedere".