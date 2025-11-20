BCE, Makhlouf: "Servirebbero prove convincenti per un nuovo taglio dei tassi"

(Teleborsa) - Il membro del Consiglio direttivo della BCE,, ha dichiarato che l’"si sta sviluppando come previsto" e sarà necessaria "una deviazione significativa" da questo percorso per giustificare un nuovodeidella Banca centrale europea. In un’intervista a Reuters, Makhlouf ha spiegato che l’istituto manterrà quindi un approccio prudente dopo la serie di otto tagli del costo del denaro effettuati fino a giugno.Makhlouf, governatore della banca centrale irlandese, ha sottolineato di essere a suo agio con l’attuale livello dei tassi, ribadendo che laè in "una buona posizione". Per cambiare rotta, ha aggiunto, "avrei bisogno di prove davvero convincenti".Il governatore irlandese ha anticipato che "non ci saranno cambiamenti significativi" nelledella BCE che verranno pubblicate a dicembre, che includeranno per la prima volta una stima per il 2028. "I dati reali sono coerenti con le proiezioni", ha sottolineato.Quanto all, il banchiere ha smorzato i timori di un eccesso di debolezza. "Sono completamente tranquillo su ciò che accadrà l’anno prossimo”, ha dichiarato, aggiungendo che eventuali deviazioni temporanee sono compensate dalle dinamiche degli anni successivi. Makhlouf ha però richiamato i numerosiche circondano la ripresa economica, ricordando che la BCE deve mantenere un approccio "meeting-by-meeting"Il governatore ha elencato "unsconvolto", laai confini orientali dell’UE, "lesopravvalutate", l’allentamento deglie la rapida crescita dei mercati del. "È questa combinazione, più che un singolo fattore, a rendermi nervoso", ha affermato.