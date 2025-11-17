Destination Italia propone modifiche a tasso e durata del prestito obbligazionario

Destination Italia

(Teleborsa) - Il CdA di, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato di sottoporre a una convocanda assemblea dei portatori del prestito obbligazionario "Destination Italia 2019-2027 - Tasso Incrementale", di ammontare nominale pari a 4 milioni di euro, alcunedel prestito, per allinearne le condizioni agli attuali tassi di mercato,del gruppo.Le modifiche proposte all'assemblea dei portatori del prestito sono: ladelle obbligazioni in data 6 dicembre 2030; lanominale fisso annuo lordo prevedendo un tasso nominale annuo lordo pari al 5,5% a decorrere dalla data di pagamento che cade il 31 gennaio 2026 fino a scadenza, in luogo dell'attuale meccanismo di tasso incrementale fino al 12,0% entro il 2027; la conseguente modifica della denominazione del Prestito in "Destination Italia 2019 - 2030 - 5,5%".Inoltre, si chiede laa favore della società per prevedere che tale rimborso avvenga: (i) ad un valore pari al 104% del valore nominale residuo del prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2026 (inclusa) e il 31 luglio 2026 (inclusa); (ii) ad un valore pari al 103% del valore nominale residuo del prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2027 (inclusa) e il 31 luglio 2027 (inclusa); (iii) ad un valore pari al 102% del valore nominale residuo del prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2028 (inclusa) e il 31 luglio 2028 (inclusa); (iv) ad un valore pari al 101% del valore nominale residuo del prestito qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle date di pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2029 (inclusa) e il 31 luglio 2029 (inclusa).Infine, si propone laFinanziario Netto del Gruppo, al fine di prevedere che il rimborso anticipato obbligatorio potrà essere deliberato dall'assemblea degli obbligazionisti qualora l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, a decorrere dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 (incluso), risulti superiore a 25 milioni di euro.