Almawave, risultato operativo semestrale azzerato. Ricavi a 22,8 milioni di euro

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso ilconpari a 22,8 milioni di euro (vs 25,4 milioni di euro nel 2024); la quota di ricavi generati all'estero è cresciuta al 27% del totale (rispetto al 25% nel 2024).L'è di 3,1 milioni di euro, con marginalità pari al 14,6% (vs 5,4 milioni di euro nel 2024, marginalità al 23,1%). L'è in sostanziale pareggio e pari a -0,1 milioni di euro (vs 2,6 milioni di euro nel 2024). L'è positivo pari a 1,2 milioni di euro (vs 2,2 milioni di euro nel 2024), sostenuto dalla valorizzazione delle agevolazioni fiscali attivabili.Laè cash positive per 0,6 milioni di euro (vs 2,7 milioni di euro al 31 marzo 2025)."Il primo semestre 2025 ha rappresentato unper Almawave - ha commentato l'- Con l'avvio del nuovo corso tecnologico il secondo trimestre profila una accelerazione, frutto del cambio di paradigma strategico che il Gruppo ha deciso di intraprendere. Il rilascio ed il progressivo rafforzamento dei modelli della famiglia Velvet, l'integrazione nella piattaforma AIWave e l'avvio di collaborazioni tecnologiche con grandi partner internazionali confermano la nostra traiettoria verso un ruolo sempre più centrale nell'Intelligenza Artificiale europea"."Abbiamo investito con decisione in tecnologia, potenziamento infrastrutturale, valorizzazione e arricchimento delle soluzioni esistenti e compliance, ottenendo tra le prime certificazioni internazionali in ambito IA e aderendo in anticipo al quadro dell'AI Act - ha aggiunto - Questo intenso percorso, portato avanti in pochi mesi, che ha coinvolto in modo sinergico tutte le società del Gruppo, riflette la nostra visione di un'IA solida, affidabile e orientata all'impatto concreto., con l'obiettivo di raggiungere risultati coerenti con la nostra visione industriale e generare valore per clienti, partner e stakeholder".