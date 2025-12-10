Milano 17:35
Almaviva sale al 97,91% di Almawave: via alla procedura congiunta e al delisting dal 18 dicembre

(Teleborsa) - Almaviva ha comunicato i risultati definitivi dell’OPA volontaria totalitaria sulle azioni Almawave, che si è conclusa lo scorso 5 dicembre. Le adesioni all’offerta hanno raggiunto 4.992.591 azioni, pari al 16,65% del capitale e al 79,09% delle azioni oggetto d’offerta, per un controvalore di 21,47 milioni di euro.

Nel corso del periodo di adesione, Almaviva ha inoltre acquistato fuori offerta 692.180 azioni (2,31% del capitale). A esito dell’operazione, l’offerente verrà quindi a detenere 29.354.793 azioni, pari al 97,91% del capitale sociale di Almawave, superando così la soglia del 95% che attiva l’obbligo di acquisto e il diritto di acquisto sulle azioni residue.

Il corrispettivo dell’offerta – e della successiva procedura – resta fissato a 4,30 euro per azione, pagabile il 12 dicembre 2025 per gli aderenti all’OPA e il 18 dicembre 2025 per gli azionisti coinvolti nella procedura congiunta. Il controvalore complessivo delle 627.751 azioni residue ammonta a 2,70 milioni di euro, che Almaviva depositerà presso Banca Akros in vista dell’operazione.

A seguito dell’esecuzione della procedura congiunta, Borsa Italiana sospenderà il titolo Almawave nelle sedute del 16 e 17 dicembre e ne disporrà il delisting a partire dal 18 dicembre 2025.

L’OPA è risultata efficace, essendosi verificate sia la condizione di soglia sia la condizione MAC.
