Amsterdam: ArcelorMittal sale verso 28,19 Euro

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,34 Euro. Prima resistenza a 28,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)