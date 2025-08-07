Milano 10:24
Amsterdam: ArcelorMittal sale verso 28,19 Euro

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di acciaio, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di ArcelorMittal si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,34 Euro. Prima resistenza a 28,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 26,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
