Analisi Tecnica: indice DAX del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,33%.
Il quadro di medio periodo del DAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 24.184,6. Primo supporto individuato a 23.545,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24.824,1.
