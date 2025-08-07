Milano 10:26
41.190 +0,44%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:26
9.135 -0,32%
Francoforte 10:26
24.114 +0,79%

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Composto rialzo per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,33%.

Il quadro di medio periodo del DAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 24.184,6. Primo supporto individuato a 23.545,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24.824,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
