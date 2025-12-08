Analisi Tecnica: indice DAX del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,61%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.174,4 e primo supporto individuato a 23.735,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.613,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)