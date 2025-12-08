Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:30
25.582 -0,43%
Dow Jones 18:30
47.723 -0,48%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: indice DAX del 5/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 5/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,61%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.174,4 e primo supporto individuato a 23.735,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.613,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```