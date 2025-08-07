Confindustria Brescia: strategie contro i dazi USA

(Teleborsa) - Ilè, a vario titolo, coinvolto neiin quanto, pur non vendendo negli USA, fornisce clienti italiani e/o europei che a loro volta servono gli USA.A evidenziarlo è unadella nostra provincia con un fatturato complessivo di, analizzata nelstrumento dedicato ad approfondire le dinamiche economiche globali lette attraverso la prospettiva bresciana. In poche pagine, il report – realizzato a cadenza periodica dal(Osservatorio per il territorio: impresa, formazione, internazionalizzazione) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – mira a semplificare temi economici complessi e a diventare una guida essenziale per gli imprenditori del territorio.L’indagine rileva comedirettamente abbia attuato (o sia in procinto di attuare) una o più azioni per fare fronte agli imminenti incrementi tariffari, mentre. In questo contesto, le risposte messe in campo dall’industria bresciana sono eterogenee e mostrano una vasta gamma di interventi. La ricerca di nuovi clienti al di fuori degli USA emerge, piuttosto nettamente, come la più importante modalità di risposta (35%); si tratta di un’opzione tradizionale, in quanto volta a sostituire un mercato in difficoltà con un altro potenzialmente più interessante. Da questo punto di vista, l’orientamento generale sarebbe rivolto allo sviluppo (e in alcuni casi al consolidamento) della presenza in territori come Unione Europea, India, Canada, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.Il, attraverso l’utilizzo di semplificazioni e l’applicazione di normative in vigore nel Paese target; nel caso delle imprese con affiliate negli Stati Uniti tale quota raggiunge addirittura il 46%. Il 19% dichiara l’intenzione di realizzare investimenti volti ad avviare o intensificare parte del processo produttivo negli USA. Non mancano poi risposte "tattiche", come l’anticipo delle vendite e delle consegne negli USA prima dell’entrata in vigore dei dazi (17%), misura che quindi non potrà divenire strutturale., come il cambio nella strategia di pricing (16%) e la ricomposizione del paniere dei prodotti venduti negli USA (come l’aumento di quelli qualitativamente superiori, 11%).Va infine sottolineato che solamente il 3% delle aziende propende per un disimpegno dagli USA: si tratta di un elemento non marginale, perché confermerebbe la centralità di tale mercato all’interno delle strategie di internazionalizzazione promosse dalle imprese del territorio."Negli ultimi anni l’industria bresciana ha dovuto affrontare difficoltà significative sul piano commerciale quali la crisi della Germania – nostro partner storico – ed ora la questione dei dazi statunitensi insieme all’ effetto cambio sfavorevole derivante da una dollaro debole – commenta–. Il problema oggi è l’incertezza: la più vera e grave conseguenza dei continui annunci, rettifiche e proroghe. Siamo consapevoli dell’impatto che i dazi hanno sul nostro territorio, un risvolto certamente non secondario:. In tale ambito l’aspetto incoraggiante è rappresentato dalla flessibilità delle nostre aziende, dalla capacità di mettere in atto contromisure in tempi rapidi, ponendo particolare attenzione alle opportunità che emergono da paesi e quadranti geografici diversi. L’esigenza è diConfindustria Brescia e, in particolare, l’ufficio Internazionalizzazione, è a disposizione di tutte le aziende associate per approfondire informazioni e condividere competenze in questo momento storico così complesso"."Analizzare quale impatto potranno avere i dazi sul sistema produttivo bresciano è oggi cruciale per individuare quali strategie mettere in atto per rafforzare la competitività delle nostre imprese e per affrontare con più serenità un futuro che si prospetta comunque complesso – spiega–. I dazi oggi non sono più utilizzati come semplici strumenti di politica economica ma sL’Italia e l’Europa tutta si trovano al centro di questo poderoso rimescolamento delle carte. Con alcuni nostri comparti industriali fondamentali, dalla meccanica all’agroalimentare, che rischiano di finire stritolati in una contesa che può essere compresa più con il criterio della politica che con la ragione economica. È dunqueperché oggi alle nostre imprese è richiesto di comprendere il mutato contesto geopolitico e, alla luce di questo, riformulare le proprie strategie di internazionalizzazione e ripensare le proprie catene di approvvigionamento per affrontare efficacemente le nuove dinamiche competitive".