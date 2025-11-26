Milano 16:55
Usa, scorte petrolio settimanali crescono di 2,8 milioni di barili contro le attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Sono scese contro le attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 21 novembre 2025, sono aumentate di circa 2,8 milioni di barili a 426,9 MBG, contro attese per un calo di 1,3 milioni.

Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 1,1 MBG, arrivando a 112,2 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato una crescita di 2,5 milioni di barili a quota 209,9 MBG.

Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 411,4 MBG.
