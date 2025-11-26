Usa, scorte petrolio settimanali crescono di 2,8 milioni di barili contro le attese

(Teleborsa) - Sono scese contro le attese leinnell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli, negli ultimi sette giorni al 21 novembre 2025, sono aumentate di circa 2,8 milioni di barili a 426,9 MBG, contro attese per un calo di 1,3 milioni.Glihanno registrato un aumento di, arrivando a 112,2 MBG, mentre lehanno registrato una crescita dia quota 209,9 MBG.Ledi petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 411,4 MBG.