Usa, scorte petrolio settimanali crescono di 2,8 milioni di barili contro le attese

(Teleborsa) - Sono scese contro le attese le scorte di greggio
in USA
nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio
, negli ultimi sette giorni al 21 novembre 2025, sono aumentate di circa 2,8 milioni di barili a 426,9 MBG, contro attese per un calo di 1,3 milioni.
Gli stock di distillati
hanno registrato un aumento di 1,1 MBG
, arrivando a 112,2 MBG, mentre le scorte di benzine
hanno registrato una crescita di 2,5 milioni di barili
a quota 209,9 MBG.
Le riserve strategiche
di petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 411,4 MBG.