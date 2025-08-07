Milano 12:59
Francoforte: amplia l'ascesa Basf
(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia chimica, che scambia in rialzo del 4,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Basf mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2%, rispetto a +0,07% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico di medio periodo del leader mondiale nel settore chimico ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 45,61 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 47,74, mentre il primo supporto è stimato a 43,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
