Francoforte: amplia l'ascesa Basf

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia chimica
, che scambia in rialzo del 4,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Basf
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2%, rispetto a +0,07% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico di medio periodo del leader mondiale nel settore chimico
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 45,61 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 47,74, mentre il primo supporto è stimato a 43,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)