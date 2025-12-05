Milano 10:46
Francoforte: risultato positivo per Basf

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica, che avanza bene dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Basf, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il leader mondiale nel settore chimico, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 43,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 43,79 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 42,8.

