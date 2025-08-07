Milano 10:32
41.243 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:32
9.143 -0,24%
Francoforte 10:32
24.163 +1,00%

Francoforte: Merck KGaA in forte discesa

Migliori e peggiori
Francoforte: Merck KGaA in forte discesa
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia farmaceutica tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo della società chimico-farmaceutica evidenzia un declino dei corsi verso area 100,1 Euro con prima area di resistenza vista a 103,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 98,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```