Francoforte: Merck KGaA in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia farmaceutica tedesca
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Merck KGaA
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo della società chimico-farmaceutica
evidenzia un declino dei corsi verso area 100,1 Euro con prima area di resistenza vista a 103,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 98,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)