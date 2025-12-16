Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

compagnia farmaceutica tedesca

DAX

Merck KGaA

società chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,62%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il grafico a breve dellamostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 122,6 Euro e supporto stimato a quota 119,5. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 125,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)