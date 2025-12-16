Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

(Teleborsa) - Bene la compagnia farmaceutica tedesca
, con un rialzo del 2,62%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico a breve della società chimico-farmaceutica
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 122,6 Euro e supporto stimato a quota 119,5. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 125,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)