Milano 14:08
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:08
9.702 -0,50%
Francoforte 14:08
24.146 -0,35%

Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Merck KGaA
(Teleborsa) - Bene la compagnia farmaceutica tedesca, con un rialzo del 2,62%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il grafico a breve della società chimico-farmaceutica mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 122,6 Euro e supporto stimato a quota 119,5. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 125,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```