Milano 10:32
41.243 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:32
9.143 -0,24%
Francoforte 10:32
24.163 +1,00%

Francoforte: movimento negativo per Scout24

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Scout24
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Scout24, che mostra un decremento del 3,61%.

La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Scout24 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 118,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```