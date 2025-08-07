Francoforte: movimento negativo per Scout24

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Scout24
, che mostra un decremento del 3,61%.
La tendenza ad una settimana di Scout24
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Scout24
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 118,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)