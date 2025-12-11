Milano 15:09
43.773 +0,71%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:09
9.665 +0,09%
Francoforte 15:09
24.247 +0,49%

Francoforte: movimento negativo per Symrise
Ribasso per il produttore di aromi e profumi, che presenta una flessione del 2,95%.
