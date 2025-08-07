Francoforte: profondo rosso per Freenet

Freenet

Freenet

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,45% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)