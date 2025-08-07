Milano 10:32
41.243 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:32
9.143 -0,24%
Francoforte 10:32
24.163 +1,00%

Francoforte: profondo rosso per Freenet

Migliori e peggiori
Francoforte: profondo rosso per Freenet
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Freenet, che esibisce una perdita secca del 7,45% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Freenet rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Freenet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```