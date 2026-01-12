Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:16
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:16
49.523 +0,04%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Francoforte: rosso per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Hellofresh
Retrocede Hellofresh, con un ribasso del 2,35%.
Condividi
```