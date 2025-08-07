Francoforte: risultato positivo per Stabilus

Stabilus

Stabilus

Germany MDAX

Stabilus

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,15 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,75.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)