Francoforte: risultato positivo per Stabilus

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Stabilus
, che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Stabilus
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Stabilus
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,15 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)