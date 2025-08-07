Milano 13:01
Francoforte: risultato positivo per Stabilus

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Stabilus, che tratta in utile del 2,39% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Stabilus è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Stabilus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,15 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
