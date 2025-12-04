Milano 10:53
43.386 +0,01%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:53
9.695 +0,03%
Francoforte 10:53
23.866 +0,73%

Francoforte: scambi in positivo per Krones

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Krones
Balza in avanti il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
Condividi
```